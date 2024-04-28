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19:03, 28 апреля 2024Экономика

Найдено неожиданное применение чая

Эксперт Коврижных: закопанный в почву на даче чай улучшит ее качество

Фото: Oleg Guijinsky / Unsplash

Для улучшения качества почвы на даче в нее можно закопать использованную чайную заварку. Неожиданное применение чая нашла агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пишет издание «БелНовости».

Эксперт объяснила благоприятное влияние чая на структуру почву его хорошим химическим составом. Кроме того, чай разлагается не сразу, поэтому эффект от него будет длительным. При этом он абсолютно безопасен для огорода.

По словам Коврижных, заварку можно не закапывать глубоко. Однако чтобы использовать ее на благо огорода, чай придется пить без сахара и молока — иначе заварка испортится.

Ранее дачникам рассказали, как увеличить урожайность баклажанов. Для этого лунки для баклажанов нужно делать на расстоянии 30 сантиметров.

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      Александра Качан
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