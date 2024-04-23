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20:37, 23 апреля 2024Экономика

Дачникам назвали способ увеличить урожайность баклажанов

Агроном Коврижных: лунки для баклажанов необходимо делать на расстоянии 30 см

Фото: Dan Cristian Pădureț / Unsplash

Для выращивания баклажанов необходимо делать лунки для посадки на расстоянии 30−40 сантиметров друг от друга. Таким советом с изданием «БелНовости» поделилась ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Она напомнила, что рассаду в открытый грунт обычно высаживают в середине июня. Кроме того, рекомендуется высаживать ее вечером или в пасмурную погоду. Для подготовки к пересадке баклажаны за 14 дней нужно обработать раствором медного купороса (0,5 процента). Это поможет избежать развития грибковых заболеваний. Затем рассаду закаливают под открытой форточкой. По готовности ее оставляют на воздухе до нескольких часов, за день до пересадки обильно поливают и оставляют на открытом воздухе на всю ночь.

Лунки для горшочков делают на 2−3 сантиметра глубже размера самой емкости. Интервал между лунками должен быть не менее 30-40 сантиметров. Рассаду первое время необходимо поливать и окучивать после полива, а подкормки проводить после по влажной земле.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин посоветовал россиянам для борьбы с борщевиком с помощью гербицидов, либо механическим удалением из почвы. При этом для обработки химическим раствором он рекомендовал позвать специалистов.

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      Мария Черкасова
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