Дачникам назвали способ увеличить урожайность баклажанов

Агроном Коврижных: лунки для баклажанов необходимо делать на расстоянии 30 см

Для выращивания баклажанов необходимо делать лунки для посадки на расстоянии 30−40 сантиметров друг от друга. Таким советом с изданием «БелНовости» поделилась ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Она напомнила, что рассаду в открытый грунт обычно высаживают в середине июня. Кроме того, рекомендуется высаживать ее вечером или в пасмурную погоду. Для подготовки к пересадке баклажаны за 14 дней нужно обработать раствором медного купороса (0,5 процента). Это поможет избежать развития грибковых заболеваний. Затем рассаду закаливают под открытой форточкой. По готовности ее оставляют на воздухе до нескольких часов, за день до пересадки обильно поливают и оставляют на открытом воздухе на всю ночь.

Лунки для горшочков делают на 2−3 сантиметра глубже размера самой емкости. Интервал между лунками должен быть не менее 30-40 сантиметров. Рассаду первое время необходимо поливать и окучивать после полива, а подкормки проводить после по влажной земле.

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