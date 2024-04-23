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10:39, 23 апреля 2024Экономика

Россиянам назвали лучшие методы борьбы с борщевиком

Депутат Чаплин посоветовал бороться с борщевиком гербицидами

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Борщевик является особо токсичным растением, присутствие которого на участке нельзя игнорировать. Лучшие методы борьбы с этим сорняком россиянам назвал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с NEWS.ru.

По словам парламентария, от вредителя стоит избавляться либо с помощью гербицидов, либо механическим удалением из почвы. «Уничтожить его можно механическим устранением, когда специалисты выкапывают растение вместе с корнями и всей наземной частью. Это трудоемкий процесс. Либо гербицидами. Это эффективный способ, но только если действовать строго по инструкции. Обработку участка лучше доверить специалистам», — посоветовал Чаплин.

Ранее в этот же день россиянам порекомендовали действенные способы избавления от насекомых на дачном участке.

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      Полина Кислицына
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