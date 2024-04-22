Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:31, 23 апреля 2024Экономика

Россиянам назвали эффективные способы избавиться от насекомых на даче

Эксперт Чашина: избавиться от насекомых на даче помогут органические пестициды

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Перед началом дачных посадок необходимо в том числе избавиться от насекомых-вредителей, способных испортить урожай. Эффективные способы борьбы с ними россиянам назвала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалиста, важными действиями, помогающими снизить количество насекомых на участке, являются его регулярная уборка от упавших веток и листьев, а также скашивание высокой травы и кустарников, поскольку в высокой траве любят селиться мошки, комары и слепни. Помимо этого, Чашина посоветовала высаживать за забором липу, черемуху, жимолость и калину, которые притягивают тлю, поражающую морковь и помидоры, а также муравьев. При этом она отметила, что данная стратегия будет гарантией того, что насекомые не поселятся на участке.

Одним из наиболее популярных средств для избавления дачи от насекомых служат инсектициды, используемый для обработки как участка, так и помещений. Эксперт напомнила, что самостоятельно такие работы стоит проводить в средствах индивидуальной защиты — очках, респираторе, перчатках и рабочей одежде. Она пояснила, что ряд химических пестицидов — сульфат меди, силикагель, фторид натрия, борная кислота, цианистый водород — могут вызывать аллергию, дерматит и другие заболевания, а также плохо влияют на здоровье птиц и животных.

Материалы по теме:
Как избавиться от ос на даче и участке: эффективные, простые и безопасные способы
Как избавиться от ос на даче и участке:эффективные, простые и безопасные способы
25 марта 2024
Как навсегда избавиться от мышей в доме: эффективные народные способы и советы экспертов
Как навсегда избавиться от мышей в доме:эффективные народные способы и советы экспертов
24 октября 2023

Помимо этого, средства от насекомых могут наносить вред полезным микроорганизмам, которые населяют почву. В качестве альтернативы химическим пестицидам Чашина назвала органические — спрей из кайенского перца, мыльный спрей, табачный порошок или спей, пиретрин и ниим. Она пояснила, что их использование позволит сохранить здоровье почвенной микрофлоры, так как большинство из них созданы из минералов и растений. К тому же, органические пестициды эффективно борются с вредителями и не накапливаются в почве, заключила специалист.

Днем ранее депутат Госдумы Никита Чаплин дал дачникам советы по избавлению от сорняков.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине переименуют 300 городов и сел, связанных с Россией. Теперь украинцы будут жить в Шампани и Ольвиополе

      Минобороны заявило о перехвате четырех снарядов РСЗО «Ольха» над регионом России

      В Германии предложили способ избежать замораживания конфликта на Украине

      Испуганному сексуальной активностью жены мужчине дали совет

      В российских компаниях пожаловались на бесполезных сотрудников

      Тарасова раскрыла секрет похудения

      Россиянам назвали эффективные способы избавиться от насекомых на даче

      Родственники иностранных наемников раскрыли их мотивацию ехать на Украину

      Apple рекомендовали немедленно создать дешевый iPhone

      Военкор оценил сроки возможного контрнаступления ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше