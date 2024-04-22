Депутат поделился с россиянами советом по избавлению от сорняков

Депутат Чаплин посоветовал не удалять сорняки руками

Борясь с сорняками на дачном участке, важно правильно использовать механические инструменты. Советом с россиянами поделился в беседе с NEWS.ru председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Вручную удалять сорняки трудоемко — лучше использовать тепло и применять садовый факел. Растения также можно удалять с помощью химического раствора, нанося его на сорняки. Используя этот метод, важно не повредить окружающие культуры. В качестве альтернативного метода можно использовать мульчу — она образует барьер для сорняков, предотвращая их прорастание и рост.

Чтобы полностью избавиться от сорняков, важно регулярно заниматься профилактикой, добавил депутат. В отдельных случаях он предложил вызывать специалистов, которые смогут эффективно и безопасно обработать участок.

Ранее дачникам посоветовали использовать соду для выращивания смородины. Это вещество поможет улучшить состояние грунта, бороться с сорняками. Оно также может стать частью подкормки для растения.