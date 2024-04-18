Дачникам посоветовали посыпать смородину содой

Агроном Коврижных посоветовала использовать соду как удобрение для смородины

Сода является многофункциональным средством, которое может помочь в выращивании смородины. Советами по ее использованию поделилась ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, сообщают «БелНовости».

С помощью соды можно улучшить состояние грунта, если почва слишком «кислая». Коврижных посоветовала насыпать пять ложек соды на квадратный метр земли. Кроме того, сода может стать составной частью подкормки. Для приготовления удобрения следует наполнить ведро водой примерно на половину, насыпать в емкость 100 граммов сухих дрожжей и такое же количество соды. Через сутки в емкость нужно налить еще пять литров воды. Затем следует обдать смородиновые кусты каплями приготовленной жидкости. Сода также может стать отличным средством против сорняков, вредителей и недугов.

Ранее Анастасия Коврижных посоветовала дачникам удобрять рассаду малины смесью коровьего навоза, компоста и несгоревших древесных остатков. По ее словам, такое удобрение обеспечит культуре быстрый рост и защиту от болезней.