Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:06, 18 апреля 2024Экономика

Дачникам посоветовали посыпать смородину содой

Агроном Коврижных посоветовала использовать соду как удобрение для смородины

Фото: MVolodymyr / Shutterstock / Fotodom

Сода является многофункциональным средством, которое может помочь в выращивании смородины. Советами по ее использованию поделилась ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, сообщают «БелНовости».

С помощью соды можно улучшить состояние грунта, если почва слишком «кислая». Коврижных посоветовала насыпать пять ложек соды на квадратный метр земли. Кроме того, сода может стать составной частью подкормки. Для приготовления удобрения следует наполнить ведро водой примерно на половину, насыпать в емкость 100 граммов сухих дрожжей и такое же количество соды. Через сутки в емкость нужно налить еще пять литров воды. Затем следует обдать смородиновые кусты каплями приготовленной жидкости. Сода также может стать отличным средством против сорняков, вредителей и недугов.

Ранее Анастасия Коврижных посоветовала дачникам удобрять рассаду малины смесью коровьего навоза, компоста и несгоревших древесных остатков. По ее словам, такое удобрение обеспечит культуре быстрый рост и защиту от болезней.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      «Гнать надо их из структур с треском». Кадыров призвал наказать полицейских после жесткого задержания главы МЧС Чечни

      Украинских детей, считавшихся похищенными Россией, нашли в ФРГ. Немецкая полиция рассказала, как они там оказались

      НАТО дала «очень позитивную» оценку заявке Аргентины по партнерству

      Ким Чен Ына заметили на подаренном Путиным автомобиле

      Россиянка захотела уйти от сожителя и получила четыре удара ножом

      Найдено укромное место для ночных забав Петра I

      В популярном городе Европы запретят строить отели ради борьбы с туризмом

      Звезда «Женского стендапа» сравнила пригород европейской столицы с Анапой

      В Кургане уровень воды в реке Тобол достиг десяти метров

      ЕС выделит Украине миллиарды евро доходов от замороженных активов России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше