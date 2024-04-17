Дачников призвали собирать коровий навоз с одной целью

Дачникам посоветовали удобрять малину коровьим навозом

Дачникам рекомендовали удобрять рассаду малины коровьим навозом. Таким советом поделилась агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пишут «БелНовости».

Следует в большой емкости с водой развести литр коровьего навоза, полведра компоста и стакан несгоревших древесных остатков. Содержимое необходимо хорошо перемешать и подождать 24 часа. Малину следует полить полученной жидкостью под корень. Важно, чтобы удобрение попадало только в грунт. Коврижных заявила, что подкормка обеспечит культуре быстрый рост и защиту от опасных заболеваний.

Ранее садовод и агроном Октябрина Ганичкина рекомендовала перед посадкой закалять рассаду на открытой лоджии с достаточным количеством солнца и свежего воздуха. Важно следить, чтобы посадки не пересохли, накрывая их тонким материалом в солнечные дни.