Дачников научили правильно подготавливать рассаду к посадке

Садовод Ганичкина: перед посадкой рассаду нужно закалять

Перед посадкой рассаду нужно закалять на открытой лоджии с достаточным количеством солнца и свежего воздуха. Правильно подготавливать рассаду дачников научила садовод и агроном Октябрина Ганичкина, передает NEWS.ru.

Эксперт подчеркнула, что рассада не должна пересохнуть. «Первые дни, если выносите рассаду, если день солнечный, то на рассаду нужно набросить белый тонкий укрывной материал хотя бы на сутки», — посоветовала Ганичкина.

Садовод добавила, что в подготовленной теплице уже можно сеять огурцы партенокарпические без пустоцвета, а также огурцы соров «маша» и «мавинга».

Ранее дачникам назвали сроки высадки рассады в теплицу.