Дачникам назвали сроки высадки рассады в теплицу

Эксперт Киреев: высаживать огурцы и томаты в теплицу можно уже в мае

Высаживать огурцы и томаты в теплицу можно уже в мае, заявил директор по развитию сервисной компании «Мой гектар» Олег Киреев. Об этом, а также о правилах подготовки теплицы он рассказал дачникам в комментарии «Ленте.ру».

Киреев назвал май оптимальным месяцем для высадки рассады томатов и огурцов в теплицу, однако срок может варьироваться в зависимости от региона, например, на юге страны этим можно заняться и в апреле. Главное — правильно подготовить теплицу. Для этого ее необходимо держать закрытой, чтобы земля в ней как следует прогрелась, посоветовал эксперт.

Также он рассказал об идеальном соседстве культур. По его словам, нежелательно сажать вперемешку огурцы и помидоры, так как первому растению требуется частый полив, а второе от этого может заболеть и давать меньше урожая. Помимо этого, нежелательно высаживать низкорастущие культуры, например, перцы, вблизи ветвистых огурцов, так как они могут затенять другие растения.

Компромиссы всегда возможны: посадите огурцы и помидоры на максимальном расстоянии друг от друга, а еще лучше поместите подросшую рассаду из теплицы в открытый грунт Олег Киреев эксперт

По словам собеседника «Ленты.ру», хорошими соседями для огурцов станут баклажаны, редис, горох, салатная капуста, а для помидоров — шпинат, базилик. Необходимо остерегаться рядом с помидорами укропа, поскольку это растение способно угнетать их рост.

«Любителям перцев тоже стоит быть осторожнее: нельзя смешивать рассаду сладкого и острого видов, — предупредил Киреев. — Это чревато перекрестным опылением и болезнями для сладкого перца. Кроме того, из-за опыления сладкий перец может приобрести горький вкус».

В заключение специалист отметил, что время от времени местоположение растений в теплице нужно менять. Делать это следует примерно раз в три года, чтобы предотвратить обеднение почвы. В идеале грядки нужно засеивать сидератами — горчицей, редькой, люцерной, также надо периодически давать грядкам отдыхать.

Ранее агроном Октябрина Ганичкина назвала правила подготовки теплицы к дачному сезону. Она рекомендовала обрабатывать ее от вредителей и микробов.