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16:28, 10 апреля 2024Забота о себе

Раскрыты главные правила подготовки теплицы к дачному сезону

Агроном Ганичкина призвала обрабатывать теплицу от вредителей в начале сезона

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В начале дачного сезона теплицу необходимо обработать от вредителей и сменить в ней пленку, призвала агроном Октябрина Ганичкина. Это и другие правила подготовки она раскрыла россиянам в комментарии для издания NEWS.ru.

«Нужно навести полный порядок, промыть стекла, продезинфицировать от вредителей, в частности от зимующего паутинного клеща и тли. Лучше всего дезинфицировать карбофосом. Он не вреден для человека, паутинный клещ погибает от этого раствора», — отметила Ганичкина.

Агроном уточнила, что нужно обязательно осмотреть все проволоки внутри теплицы, так как зачастую клещи находятся именно там. По ее словам, при подготовке к дачному сезону проволоку нужно обязательно протереть мыльным раствором до блеска.

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Ганичкина также подчеркнула, что землю, которая находится в теплице больше трех лет, рекомендуется полностью поменять. Если же она находится там второй год, то, как посоветовала агроном, лучше всего убрать пять сантиметров верхнего слоя, перекопать почву и добавить десять сантиметров новой земли.

Ранее автор и ведущий программы «Планета цветов» Александр Хабургаев научил правильно полоть сорняки. По его словам, это нужно делать нежно и аккуратно, учитывая, с какими посадками работает садовод, — например, на грядке с клубникой, на газоне, в цветнике.

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      Вера Владзиевская
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