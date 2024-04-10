Раскрыты главные правила подготовки теплицы к дачному сезону

Агроном Ганичкина призвала обрабатывать теплицу от вредителей в начале сезона

В начале дачного сезона теплицу необходимо обработать от вредителей и сменить в ней пленку, призвала агроном Октябрина Ганичкина. Это и другие правила подготовки она раскрыла россиянам в комментарии для издания NEWS.ru.

«Нужно навести полный порядок, промыть стекла, продезинфицировать от вредителей, в частности от зимующего паутинного клеща и тли. Лучше всего дезинфицировать карбофосом. Он не вреден для человека, паутинный клещ погибает от этого раствора», — отметила Ганичкина.

Агроном уточнила, что нужно обязательно осмотреть все проволоки внутри теплицы, так как зачастую клещи находятся именно там. По ее словам, при подготовке к дачному сезону проволоку нужно обязательно протереть мыльным раствором до блеска.

Ганичкина также подчеркнула, что землю, которая находится в теплице больше трех лет, рекомендуется полностью поменять. Если же она находится там второй год, то, как посоветовала агроном, лучше всего убрать пять сантиметров верхнего слоя, перекопать почву и добавить десять сантиметров новой земли.

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