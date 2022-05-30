Россиянам назвали способ правильно полоть сорняки

Телеведущий Хабургаев посоветовал удалять корни после дождя и не поливать сорняки уксусом

Автор и ведущий программы «Планета цветов» на телеканале «Живая Планета» Александр Хабургаев научил россиян правильно полоть сорняки и назвал самые безопасные для растений способы прополки. В беседе с «Лентой.ру» телеведущий посоветовал садоводам не поливать сорняки уксусом, а прополкой сорняков с глубокими корнями заниматься после дождя.

Александр Хабургаев, автор и ведущий программы «Планета цветов» Фото: Телеканал «Живая планета»

По словам Хабургаева, полоть сорняки нужно нежно и аккуратно, учитывая, с какими посадками работает садовод — например, на грядке с клубникой, на газоне, в цветнике. «Если говорить о газоне, то на нем обыкновенно растут одуванчики, лопухи, подорожники, — в этом случае нужно использовать гербициды избирательного действия. Есть гербициды сплошного действия — когда при опрыскивании погибает все живое, здесь же важны именно избирательного действия», — сказал натуралист, указав на то, что газон — это совокупность злаковых культур и других — мятлика, душицы, а значит, нужно использовать гербициды, которые уничтожают все, кроме злаковых.

Сныть имеет обыкновение затягивать участки сотками, особенно при наличии хорошей почвы. Причем сныть никак не выдерешь, потому что у нее ползущие корневища, и если маленький кусочек останется в земле, то он опять прорастет и начнет вредить. Поэтому здесь нужно пользоваться сразу несколькими способами: опрыскать гербицидами, можно прополоть руками, дождаться, когда пойдут новые всходы, и опять по ним проработать, а можно взять тяпку или плоскорез и методично, как только полезет сорняк, подрубать и тяпить, а землю мульчировать, засыпать ее сверху чем-то: корой или каким-то мульчирующим материалом Александр Хабургаев Александр Хабургаев, автор и ведущий программы «Планета цветов»

Грядки Хабургаев советует полоть руками из положения сидя. Он предупреждает, что трудно выдирать из земли старые сорняки с длинным, как морковка, корнем: одуванчик, лопух, конский щавель. «Его тянешь, ботва обрывается, а корень остается в земле, и потом он все равно прорастет. В этом случае используют одуванчикодер. Этот инструмент обычно продается в хозяйственном магазине. Нужно воткнуть его в землю и провернуть, и когда вы его вытаскиваете назад, с ним вытаскивается весь корень, одуванчика или лопуха», — делится опытом телеведущий.

Еще я бы советовал старые сорняки (тот же одуванчик, лопух, щавель) вытаскивать после того, как несколько дней шел дождь. Земля сырая, вытащить его будет проще Александр Хабургаев Александр Хабургаев, автор и ведущий программы «Планета цветов»

Хабургаев также порекомендовал гербицид типа «Снайпер», который убирает сорняки точечно и поможет, если несколько сорняков выросли тесно — этим ядом промазывают каждый листик сорняка, и постепенно он гибнет. «Но здесь хочу сказать важный момент: все гербициды, которые брызгаются на сорняки, работают только при вегетации, в тот момент, когда растение активно вегетирует. Поэтому этим нужно заниматься летом. Если вы обработаете голую землю весной или осенью, это не поможет», — объяснил он.

Также эксперт критически отнесся к народным методам избавления от сорняков: брызганию уксусом, керосином, синильной кислотой. Он обратил внимание на то, что уксус — это все-таки кислота и он все равно будет смываться дождями. Кроме того, добавляет Хабургаев, в Подмосковье и в средней полосе России PH почвы и так слишком кислый, что вредно для растений. «Наши почвы надо раскислять — с помощью доломитовой муки, извести-пушонки, золой. Уксус применять не стоит, смысла в этом нет», — заключил он.

Ранее садовод, эксперт магазина садовых товаров West Coast Gardens Джейсон Вандермэй назвал правила полива цветов, находящихся на улице в подвесных горшках. По словам Вандермэя, такие цветы нуждаются в поливе ранним утром — с пяти до девяти часов