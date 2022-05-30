Россиянам назвали способ правильно полоть сорняки
Автор и ведущий программы «Планета цветов» на телеканале «Живая Планета» Александр Хабургаев научил россиян правильно полоть сорняки и назвал самые безопасные для растений способы прополки. В беседе с «Лентой.ру» телеведущий посоветовал садоводам не поливать сорняки уксусом, а прополкой сорняков с глубокими корнями заниматься после дождя.
По словам Хабургаева, полоть сорняки нужно нежно и аккуратно, учитывая, с какими посадками работает садовод — например, на грядке с клубникой, на газоне, в цветнике. «Если говорить о газоне, то на нем обыкновенно растут одуванчики, лопухи, подорожники, — в этом случае нужно использовать гербициды избирательного действия. Есть гербициды сплошного действия — когда при опрыскивании погибает все живое, здесь же важны именно избирательного действия», — сказал натуралист, указав на то, что газон — это совокупность злаковых культур и других — мятлика, душицы, а значит, нужно использовать гербициды, которые уничтожают все, кроме злаковых.
Сныть имеет обыкновение затягивать участки сотками, особенно при наличии хорошей почвы. Причем сныть никак не выдерешь, потому что у нее ползущие корневища, и если маленький кусочек останется в земле, то он опять прорастет и начнет вредить. Поэтому здесь нужно пользоваться сразу несколькими способами: опрыскать гербицидами, можно прополоть руками, дождаться, когда пойдут новые всходы, и опять по ним проработать, а можно взять тяпку или плоскорез и методично, как только полезет сорняк, подрубать и тяпить, а землю мульчировать, засыпать ее сверху чем-то: корой или каким-то мульчирующим материалом
Грядки Хабургаев советует полоть руками из положения сидя. Он предупреждает, что трудно выдирать из земли старые сорняки с длинным, как морковка, корнем: одуванчик, лопух, конский щавель. «Его тянешь, ботва обрывается, а корень остается в земле, и потом он все равно прорастет. В этом случае используют одуванчикодер. Этот инструмент обычно продается в хозяйственном магазине. Нужно воткнуть его в землю и провернуть, и когда вы его вытаскиваете назад, с ним вытаскивается весь корень, одуванчика или лопуха», — делится опытом телеведущий.
Еще я бы советовал старые сорняки (тот же одуванчик, лопух, щавель) вытаскивать после того, как несколько дней шел дождь. Земля сырая, вытащить его будет проще
Хабургаев также порекомендовал гербицид типа «Снайпер», который убирает сорняки точечно и поможет, если несколько сорняков выросли тесно — этим ядом промазывают каждый листик сорняка, и постепенно он гибнет. «Но здесь хочу сказать важный момент: все гербициды, которые брызгаются на сорняки, работают только при вегетации, в тот момент, когда растение активно вегетирует. Поэтому этим нужно заниматься летом. Если вы обработаете голую землю весной или осенью, это не поможет», — объяснил он.
Также эксперт критически отнесся к народным методам избавления от сорняков: брызганию уксусом, керосином, синильной кислотой. Он обратил внимание на то, что уксус — это все-таки кислота и он все равно будет смываться дождями. Кроме того, добавляет Хабургаев, в Подмосковье и в средней полосе России PH почвы и так слишком кислый, что вредно для растений. «Наши почвы надо раскислять — с помощью доломитовой муки, извести-пушонки, золой. Уксус применять не стоит, смысла в этом нет», — заключил он.
Ранее садовод, эксперт магазина садовых товаров West Coast Gardens Джейсон Вандермэй назвал правила полива цветов, находящихся на улице в подвесных горшках. По словам Вандермэя, такие цветы нуждаются в поливе ранним утром — с пяти до девяти часов