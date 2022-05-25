Садовод назвал правила полива цветов в подвесных горшках в жару

Садовод Вандермэй посоветовал поливать цветы в подвесных горшках ранним утром

Садовод, эксперт магазина садовых товаров West Coast Gardens Джейсон Вандермэй назвал правила полива цветов, находящихся на улице в подвесных горшках. Его слова приводит издание Express.

По словам Вандермэя, такие цветы нуждаются в поливе ранним утром — с пяти до девяти часов утра. «Подвесной горшок — страдающий от жажды малец, ему нужно много воды в жару. В среднем, горшку высотой 30 сантиметров нужно около 4,5 литра воды за раз», — посчитал садовод. В прохладные дни цветы можно поливать раз в день, в жаркие — дважды.

Специалист предостерег от полива цветов в подвесных горшках поздним вечером — последний полив должен состояться между четырьмя и пятью часами вечера, чтобы избежать загнивания корней.

Вандермэй также указал на способ узнать, достаточно ли хорошо полито растение. «Как минимум 10 процентов воды должно вылиться через донышко горшка», — сказал он.

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