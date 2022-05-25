Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Садовод назвал правила полива цветов в подвесных горшках в жару

Садовод Вандермэй посоветовал поливать цветы в подвесных горшках ранним утром

Фото: Shutterstock

Садовод, эксперт магазина садовых товаров West Coast Gardens Джейсон Вандермэй назвал правила полива цветов, находящихся на улице в подвесных горшках. Его слова приводит издание Express.

По словам Вандермэя, такие цветы нуждаются в поливе ранним утром — с пяти до девяти часов утра. «Подвесной горшок — страдающий от жажды малец, ему нужно много воды в жару. В среднем, горшку высотой 30 сантиметров нужно около 4,5 литра воды за раз», — посчитал садовод. В прохладные дни цветы можно поливать раз в день, в жаркие — дважды.

Специалист предостерег от полива цветов в подвесных горшках поздним вечером — последний полив должен состояться между четырьмя и пятью часами вечера, чтобы избежать загнивания корней.

Материалы по теме:
В поисках бесплатного сыра Как жить без денег и получать все даром
В поисках бесплатного сыраКак жить без денег и получать все даром
13 апреля 2017
Кошелек или жизнь Как заработать миллион долларов и выйти на пенсию в 30 лет 
Кошелек или жизньКак заработать миллион долларов и выйти на пенсию в 30 лет 
9 декабря 2019

Вандермэй также указал на способ узнать, достаточно ли хорошо полито растение. «Как минимум 10 процентов воды должно вылиться через донышко горшка», — сказал он.

Ранее эксперт по садоводству канала QVC Ричард Джексон рассказал, как можно отвадить кошек от сада и огорода с помощью чайных пакетиков. По словам Джексона, кошки могут навредить свежим посадкам на грядках и молодым растениям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
В Кремле рассказали об обсуждении сильного рубля на совещаниях у Путина
Бета-версия российского магазина приложений стала доступна для пользователей
Экономист раскрыл реальный курс рубля
В Совфеде назвали дату обсуждения вопроса об отказе от Болонской системы
В США оценили российские «черные дыры»
Садовод назвал правила полива цветов в подвесных горшках в жару
Способность ОАЭ компенсировать Европе нефть из России оценили
«Спутник V» оказался эффективнее Pfizer против омикрон-штамма
Москвичей предупредили об аномальных ливнях
В Кремле отреагировали на возможный выход России из Болонской системы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.