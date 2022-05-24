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Садовод назвал способ отвадить кошек от сада с помощью чайных пакетиков

Express: чтобы отпугнуть кошек, можно положить в саду пахучий чайный пакетик

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Эксперт по садоводству канала QVC Ричард Джексон рассказал, как можно отвадить кошек от сада и огорода с помощью чайных пакетиков. Его слова приводит издание Express.

По словам Джексона, кошки могут навредить свежим посадкам на грядках и молодым растениям. Он рекомендует намазать использованный чайный пакетик пахучим средством для разогревания мышц. «Положите пакетик в проблемное место в саду, если нужно, присыпьте землей для маскировки», — назвал неочевидный способ отпугнуть животных садовод.

Кроме того, продолжает садовод, можно пропитать пакетик маслом эвкалипта или перечной мяты. «Пахучих масел хватит недели на две, даже если пойдет дождь», — заверяет он.

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Этот же способ, добавил Джексон, можно использовать для отпугивания лис.

Ранее ученый, агроном, владелец питомника Даниил Костылев раскрыл дачникам секреты правильного полива рассады огурцов и томатов. Он отметил, что правильный полив важен, но призвал отказаться от полива по расписанию.

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Александра Лисица
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