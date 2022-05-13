Дачникам раскрыли секреты полива рассады огурцов и томатов

Агроном Даниил Костылев призвал отказаться от полива рассады по расписанию

Ученый, агроном, владелец питомника Даниил Костылев раскрыл дачникам секреты правильного полива рассады огурцов и томатов. Кандидат сельскохозяйственных наук в беседе с «Лентой.ру» отметил, что правильный полив важен, но призвал отказаться от полива по расписанию.

Периодичность и нормы полива зависят от нескольких факторов, главным из которых является освещение, отметил эксперт. «Чем больше растение получает света, тем сильнее идет фотосинтез и транспирация (движение воды через растение, — прим. «Ленты.ру»), и тем больше потребляется воды. В солнечную погоду расход воды на полив может составить 10 литров на квадратный метр два-три раза в неделю, а в пасмурные дни полив проводить, скорее всего, вообще не потребуется», — прокомментировал Костылев.

Еще одним важным фактором, по его словам, является возраст и рост растений. Пока рассада маленькая, огурцы в грунте теплицы поливают раз в три дня нормой три-четыре литра на квадратный метр, томаты — раз в пять дней нормой шесть-семь литров на квадратный метр. Однако по мере роста частоту и норму полива постепенно увеличивают, уточняет ученый.

«К лету полив уже взрослых растений огурцов в грунте доходит до ежедневных пяти-шести литров на квадратный метр, томатов — через день по 10-12 литров на квадратный метр», — отметил агроном.

Разница в периодичности полива огурцов и томатов обусловлена их корневой системой: у огурцов она поверхностная, у томатов — более глубокая. Поэтому огурцы поливают чаще, но меньшими нормами.

При поливе влаголюбивых растений, например, капусты, следует избегать переувлажнения, так как корням нужен кислород, а в «болоте» у овощей и цветов корневая система отмирает, обратил внимание Костылев.

«Пока рассада маленькая и стоит кучно, ее логичнее поливать верхним поливом (дождеванием), например, из лейки. Но когда рассада высажена в грунт, то удобнее проложить в огороде капельный полив, — советует владелец питомника. — У него есть несколько преимуществ. Во-первых, увлажняется только зона корней растения под капельницей, а сорняки в междурядьях влагу не получают. Во-вторых, поверхность большей части междурядий останется сухой, а значит ходить между грядками можно прямо во время полива, да и инфекциям будет намного меньше шансов распространиться в прикорневой зоне. И наконец, воды расходуется намного меньше, а сам полив можно автоматизировать, поставив таймер».

Основные процессы роста в растении идут ночью, за счет накопленной днем энергии. Поэтому правильнее поливать рассаду вечером, объяснил агроном. Затем, при высадке ее в огороде, можно настроить таймер капельного полива на ночное орошение. Это лучше с точки зрения роста растений и их физиологии, резюмировал кандидат сельскохозяйственных наук.

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