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12:13, 14 июля 2025Бывший СССР

Российские войска начали зачистку под Константиновкой

Военная хроника: ВС России начали зачистку под Константиновкой
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации начали зачистку близ Константиновки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Под Константиновкой началась зачистка огневых мешков, и Российская армия пошла со стороны Яблоновки всего в семи километрах от самого города», — указано в сообщении.

Канал отмечает, что ВС России вышли на дорогу, ведущую на Степановку, а «штурм Константиновки, судя по всему, не за горами».

Ранее стало известно, что несколько бригад Вооруженных сил Украины на территории ДНР могут оказаться в огневом мешке. Кроме того, отмечалось, что при продвижении российские военные «начали натыкаться на не унесенные некрологи иностранных наемников», среди которых встречаются англичане, грузины, а также представители французского легиона.

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