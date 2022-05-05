Дачникам рассказали о растениях-убийцах на приусадебном участке

Агроном Даниил Костылев назвал сирень и орех врагами других растений на даче

Агроном, владелец питомника «Цветник Урала» профессор Даниил Костылев рассказал о растениях-убийцах, рядом с которыми на приусадебном участке лучше не сажать другие деревья и кустарники. В беседе с «Лентой.ру» он назвал сирень и орех врагами других растений на даче.

Эксперт отметил, что многие садовые растения мирно сосуществуют друг с другом, особенно в молодом возрасте. Но с годами растущие деревья начинают оказывать влияние на своих соседей. Они мешают друг другу не только корнями, но и кроной.

«Садоводы, высаживая саженцы, не задумываются о том, что деревья и кустарники вырастут и начнут загораживать друг другу свет. Но потом его нехватка приводит к вытягиванию деревьев в высоту, — объясняет Костылев. — За деревьями становится сложно ухаживать, собирать их урожай. Кроны кустарников смыкаются, попробуй проберись к сладкой ягоде! Поэтому есть общее правило: между плодовыми деревьями должно быть не менее четырех-пяти метров (а еще лучше шесть-семь метров), между ягодными кустарниками — полтора-два метра».

Особую опасность представляют растения с аллелопатическими выделениями, тормозящими развитие других организмов. К их числу, в частности, относятся грецкий орех, а в средней полосе России, на Урале и в Сибири — орех маньчжурский. «Их колины подавляют все близрастущие растения, поэтому не планируйте высаживать под их кронами что-то многолетнее. То же можно сказать о белой акации и барбарисе», — советует дачникам Костылев. Помимо ореха, негативно влияет на плодовые деревья, такие как яблони и груши, и близкое расположение каштана конского, чубушника (садового жасмина), сирени и даже роз.

Под дубом, ясенем и кленом плохо растут однолетние травы, так как их корни выделяют подавляющие рост токсины. «Очень аллелопатически активны хвойные деревья. Соседство с пихтой угнетает семечковые плодовые деревья: яблоню, грушу, боярышник, черноплодную рябину. С елью плохо уживаются сирень, клен гиннала и розы. Но "химию" хвойных можно использовать и на благо: их измельченная кора при мульчировании насаждений выполняет не только декоративную функцию — она является еще и природным гербицидом для борьбы с сорняками», — резюмировал Костылев.

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