В Сумах вновь прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Сумах днем 14 июля

Взрыв прогремел в Сумах днем 14 июля минимум в четвертый раз за день. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Сообщение о взрыве появилось в 15:37 14 июля, в 15:36 в области была объявлена воздушная тревога. Военно-воздушные силы Украины в своем Telegram-канале не уведомляли о возможных ударах Вооруженных сил России по территории региона.

О взрывах в Сумах также сообщалось около 12:00 мск 14 июля.

Ранее ВС России поразили крупный нефтегазовый объект «Клюква» в Харьковской области. В результате удара без газоснабжения осталась половина домохозяйств региона.