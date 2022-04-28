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Названы четыре лайфхака для идеального газона на даче

The Sun: правильный покос и аэрирование назвали секретами идеального газона на даче

Фото: Shutterstock

В блоге аккаунта TheLawnPack появилось видео, в котором эксперт по садоводству назвал четыре лайфхака для получения идеального газона на даче. Эксперт отметил, что зачастую после зимы владельцы участков начинают ухаживать за травой в саду неправильно, сообщает издание The Sun.

Эксперт назвал аэрирование и правильный покос секретами идеального газона, а также поделился еще несколькими хитростями для получения ровного покрытия в саду. Специалист посоветовал первым делом убедиться, что заморозков больше не будет, а газон высох. «Самое, пожалуй, важное — правильно покосить газон после зимы, — отметил он в ролике. — Установите газонокосилку на максимальную мощность и постепенно снижайте ее».

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Перед первым покосом, добавил он, крайне важно привести и саму машину в надлежащее состояние после долгого зимнего простоя.

Следующим шагом по весеннему уходу за газоном должно стать аэрирование (принудительное насыщение воздухом или азотом) переувлажненной почвы, отметил автор ролика. «Если у вас плохой дренаж, используйте другие способы», — посоветовал эксперт.

Затем, продолжает он, следует уничтожить разросшийся на газоне мох и подкормить траву сульфатом железа. «Это укрепит газон и сделает его более устойчивым к болезням, а также придаст ему быстрый эффект озеленения», — добавил специалист.

Затем следует этап удобрения газона. «Когда станет достаточно тепло, удобрите траву смесями с содержанием азота. Если вы только сеете газон, убедитесь, что в смеси для посева есть нужные удобрения, так как весенние для семян не подходят», — резюмировал эксперт.

Ранее другой эксперт по садоводству рассказал, как избавиться от «проплешин» на газоне. Дэвид Труби отметил, что коричневые пятна появляются из-за вредителей, соломы или жаркой погоды. Однако, по его мнению, главная причина непривлекательного вида травы в саду — недостаток воды.

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Вера Владзиевская
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