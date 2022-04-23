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Эксперт раскрыл способы избавления от «залысин» на газоне

Express: эксперт назвал причесывание и воду секретами красоты газона

Фото: Michael / Unsplash

Эксперт по садоводству Дэвид Труби рассказал, как сохранить газон зеленым и ровным, и раскрыл способы избавления «залысин» на нем. Об этом сообщаетиздание Express.

Дэвид Труби отметил, что коричневые пятна на газоне появляются из-за вредителей, соломы или жаркой погоды. Однако главная, по его мнению, причина непривлекательного вида травы в саду — недостаток воды. Поэтому эксперт назвал регулярный полив и причесывание травы секретами красоты газона.

«Недостаток влаги приводит к нехватке питательных веществ, необходимых для роста газона, — сказал Труби. — Регулярно поливайте газон, чтобы обеспечить его необходимыми питательными веществами». Эксперт порекомендовал поливать газон или рано утром, или поздно вечером, чтобы уменьшить испарение влаги.

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Еще одним гарантом роста красивого газона, по его словам, является, стрижка. «Не косите траву слишком коротко в жаркие месяцы, чтобы не подвергать траву дополнительной нагрузке. Оставляйте скошенную траву на газоне, чтобы она действовала как естественное удобрение и замедляла испарение воды с поверхности газона», — поделился лайфхаком Дэвид Труби.

Тем, кто хочет иметь идеальный газон в саду, также не стоит пренебрегать его причесыванием граблями. Это помогает убрать мох и другие органические вещества, препятствующие здоровому росту травы из-за удушения почвы.

Эксперт добавил, что наряду с удалением «удушающего» мха большое значение для сильных корней травы и предотвращения появления сухих пятен имеет подкормка удобрением. «В начале весны идеально подкормить газон удобрением с высоким содержанием азота», — посоветовал опытный садовод.

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Вера Владзиевская
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