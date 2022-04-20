Россияне резко задумались о благоустройстве дач

В апреле 2022 года в России вырос спрос на услуги по благоустройству дач

Россияне стали активно задумываться о благоустройстве дач — в середине апреля 2022 года спрос на подобные услуги вырос на 102 процента в сравнении с показателем конца марта. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса «Авито Услуги».

По информации компании, в сравнении с прошлым дачным сезоном показатель резко увеличился почти на четверть. Активнее всего дачники начали обращаться за вспашкой участков — спрос вырос на 223 процента.

Среди популярных услуг оказалось спиливание деревьев — на 98 процентов больше запросов. Владельцы участков выбирали установку теплиц (повышение на 95 процентов), помощь разнорабочих (на 86 процентов), а спрос на расчистку территорий поднялся на 62 процента.

Ранее юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Надежда Федорчук заявила, что многие дачники полагают, что на своей земле они могут сажать все, что захотят. Однако в российским законодательством утвержден список растений, запрещенных в стране для культивации. Перечень включает розу гавайскую, голубой лотос и мимозу хостилис.