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16:15, 14 июля 2025Из жизни

Мужчина откусил ухо товарищу

В Сингапуре электрик откусил ухо за доносительство
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Edgar Su / Reuters

В Сингапуре пьяный электрик откусил у коллеги часть мочки уха. Об этом сообщает издание AsiaOne.

Инцидент произошел, когда 21-летний Сентилкумар Вишнусакти вернулся в общежитие после трех банок пива и увидел товарища — 31-летнего Несамани Хариарна. Мужчина стал громко обвинять Хариарна в доносительстве. По словам Вишнусакти, тот следил за ним и жаловался начальству, что он плохо работает.

Спор перерос в драку, во время которой Сентилкумар схватил коллегу сзади и вцепился зубами в его ухо. В конце концов вмешались соседи, разняли дерущихся и позвонили в полицию.

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Сентилкумара обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. За подобное преступление в Сингапуре полагается до десяти лет тюрьмы, штраф или телесные наказания. Суд приговорил Сентилкумара к лишению свободы на шесть месяцев.

В марте 2024 года сообщалось, что в Индии молодой человек поругался с другом на вечеринке и откусил ему ухо. Конфликт произошел из-за того, что пострадавший снимал танец своего приятеля на вечеринке.

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