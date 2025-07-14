Мужчина откусил ухо товарищу

В Сингапуре электрик откусил ухо за доносительство

В Сингапуре пьяный электрик откусил у коллеги часть мочки уха. Об этом сообщает издание AsiaOne.

Инцидент произошел, когда 21-летний Сентилкумар Вишнусакти вернулся в общежитие после трех банок пива и увидел товарища — 31-летнего Несамани Хариарна. Мужчина стал громко обвинять Хариарна в доносительстве. По словам Вишнусакти, тот следил за ним и жаловался начальству, что он плохо работает.

Спор перерос в драку, во время которой Сентилкумар схватил коллегу сзади и вцепился зубами в его ухо. В конце концов вмешались соседи, разняли дерущихся и позвонили в полицию.

Сентилкумара обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. За подобное преступление в Сингапуре полагается до десяти лет тюрьмы, штраф или телесные наказания. Суд приговорил Сентилкумара к лишению свободы на шесть месяцев.

В марте 2024 года сообщалось, что в Индии молодой человек поругался с другом на вечеринке и откусил ему ухо. Конфликт произошел из-за того, что пострадавший снимал танец своего приятеля на вечеринке.