Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:58, 28 марта 2024Из жизни

Индиец откусил ухо другу из-за танцев

В Индии молодой человек откусил приятелю ухо на вечеринке из-за танцев

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

В Индии молодой человек поругался с другом на вечеринке и откусил ему ухо. Об этом сообщает News9Live.

Инцидент произошел в деревне Казипур, штат Уттар-Прадеш. Однофамильцы Ринку Ядав и Лалу Ядав вместе с друзьями участвовали в вечеринке, где выступал диджей. Оба индийца употребляли алкогольные напитки во время праздника и отправились танцевать в пьяном виде.

В какой-то момент Ринку достал мобильный телефон и начал снимать, как Лалу танцует. Последнему это не понравилось и он потребовал, чтобы приятель прекратил съемку и отдал ему телефон. Между друзьями вспыхнула ссора, которая переросла в пьяную драку. Вскоре Ринку вцепился зубами в ухо Лалу и откусил его часть. По словам очевидцев, откушенное ухо упало на землю, когда драчунов разнимали.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин» Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
13 декабря 2019
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Пострадавшего сразу же доставили в больницу вместе с частью уха. Врачи оказали ему необходимую помощь, однако поврежденное ухо пришить на место не смогли. Семья Лалу пока не обращалась в полицию, однако намерена это сделать в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что житель США устроил драку на свадьбе и откусил часть пальца пытавшемуся остановить его человеку. 21-летний Нэйтан Лэндси находился на свадьбе в городе Окономовок, когда неподобающим образом прикоснулся к одному из гостей, что вызвало недовольство окружающих.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Военный самолет упал в Крыму

      В российском регионе подростки дрифтовали у Вечного огня и были задержаны

      Биржевые цены на нефть выросли

      Житель Челябинской области поставил рекорд по жиму штанги на 68-м году жизни

      Индиец откусил ухо другу из-за танцев

      Лавров обвинил Пашиняна в шельмовании ОДКБ

      Одного из задержанных за теракт в «Крокусе» привезли на следственный эксперимент

      ЦСКА расторг контракт с отслужившим в армии хоккеистом Федотовым

      «Ростех» создал модификацию «Оберега» для саперов

      Польский генерал рассказал про крики Зеленского о помощи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше