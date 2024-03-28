Индиец откусил ухо другу из-за танцев

В Индии молодой человек откусил приятелю ухо на вечеринке из-за танцев

В Индии молодой человек поругался с другом на вечеринке и откусил ему ухо. Об этом сообщает News9Live.

Инцидент произошел в деревне Казипур, штат Уттар-Прадеш. Однофамильцы Ринку Ядав и Лалу Ядав вместе с друзьями участвовали в вечеринке, где выступал диджей. Оба индийца употребляли алкогольные напитки во время праздника и отправились танцевать в пьяном виде.

В какой-то момент Ринку достал мобильный телефон и начал снимать, как Лалу танцует. Последнему это не понравилось и он потребовал, чтобы приятель прекратил съемку и отдал ему телефон. Между друзьями вспыхнула ссора, которая переросла в пьяную драку. Вскоре Ринку вцепился зубами в ухо Лалу и откусил его часть. По словам очевидцев, откушенное ухо упало на землю, когда драчунов разнимали.

Пострадавшего сразу же доставили в больницу вместе с частью уха. Врачи оказали ему необходимую помощь, однако поврежденное ухо пришить на место не смогли. Семья Лалу пока не обращалась в полицию, однако намерена это сделать в ближайшее время.

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