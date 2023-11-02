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17:46, 2 ноября 2023Из жизни

Пьяный мужчина устроил драку на свадьбе и откусил часть пальца гостю

WISN 12 News: в США мужчина откусил кончик пальца гостю свадьбы

Фото: Larry Downing / Reuters

Житель США устроил драку на свадьбе и откусил часть пальца пытавшемуся остановить его человеку. Об этом сообщает WISN 12 News.

21-летний Нэйтан Лэндси находился на свадьбе в городе Окономовок, штат Висконсин, когда, по словам свидетеля, неподобающим образом прикоснулся в одному из гостей, что вызвало недовольство окружающих. Жених и невеста увели мужчину, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, из банкетного зала.

Позже его попросили покинуть мероприятие, и тогда он набросился на одного из гостей и прижал его к стене. Три человека попытались оттащить пьяного Лэндси от пострадавшего. Во время драки рука одного из гостей оказалась во рту мужчины, и тот откусил кончик его пальца.

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Вскоре на место происшествия прибыла полиция и арестовала Лэндси. Кончик пальца нашли и поместили в стакан со льдом. Пострадавшего отвезли в больницу, где врачи наложили ему 19 швов. Позже ему пришили оторванную часть пальца. Неизвестно, прошла ли операция успешно.

Лэндси обвинили в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах и нарушении общественного порядка. Его отпустили под подписку о невыезде под залог в размере 25 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Сингапуре гражданин Индии попал в тюрьму после того, как откусил палец приятелю во время пьяной драки. Найти часть пальца не удалось.

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      Алиса Удовик
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