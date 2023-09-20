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15:57, 20 сентября 2023Из жизни

Мужчина откусил палец коллеге и попал в тюрьму

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

В Сингапуре гражданин Индии попал в тюрьму после того, как откусил палец приятелю во время пьяной драки. Об этом сообщает News9Live.

Инцидент произошел 22 апреля, когда 40-летний машинист экскаватора Тангарасу Ренгасами выпивал после смены с коллегами. Как сказано в судебных документах, в какой-то момент индиец начал кричать и его попросили «убавить громкость». Это предложение возмутило мужчину, и он полез в драку.

50-летний Нагуран Баласубраманиан попытался разнять свару, и «случайно ввел палец левой руки в ротовое отверстие Ренгасами». Зачинщик драки вцепился в палец зубами и отказался его выпускать. В таком положении мужчины повалились на пол, а, когда пострадавшему удалось освободиться, выяснилось, что часть пальца осталась во рту у Ренгасами. Более того, обнаружить ее позже не удалось.

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Баласубраманян обратился в больницу, где врачи диагностировали у него частичную травматическую ампутацию пальца, требующую хирургического вмешательства. «Пострадавший теперь, скорее всего, столкнется с постоянными трудностями в профессии, так как работает электриком», — заявил на суде заместитель прокурора.

В 15 сентября Ренгасами приговорили к 10 месяцам тюрьмы. News9Live отмечает, что, по сингапурским законам, нанесение умышленного вреда здоровью карается заключением на срок до 10 лет, штрафом или поркой палками.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина жестоко избил соседа и откусил ему палец. Конфликт произошел из-за неправильной парковки.

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    Никита Савин
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