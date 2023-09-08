Мужчина откусил и съел палец соседа

News9Live: в Индии 65-летний мужчина откусил палец соседу во время драки

В Индии мужчина поссорился с соседом из-за парковки, жестоко избил его и откусил ему палец. Об этом сообщает News9Live.

Конфликт произошел в городе Гургаон, штат Харьяна, вечером в воскресенье, 3 сентября. 46-летний Индержит Ядав подъехал к дому на скутере и обнаружил, что дорожку к зданию заблокировала брошенная машина. Мужчина посигналил, после чего на улицу вышел его 42-летний сосед Паван Кумар. По словам Ядава, он сел в автомобиль и протаранил его скутер.

После этого Кумар напал на соседа, и началась драка. Вскоре к агрессивному индийцу присоединились отец и сын. Они столкнули Ядава в придорожную канаву, а затем 65-летний отец нападавшего откусил ему фалангу мизинца и тут же съел ее. Кроме того, сын Кумара, по словам пострадавшего, облил его керосином и попытался поджечь.

В итоге Ядаву удалось вырваться и убежать, после чего его госпитализировали. Он написал на соседей заявление в полицию, однако все трое пока остаются на свободе. Кумар с родственниками подали встречную жалобу. Они утверждают, что соседи и родные пострадавшего после инцидента ворвались в их дом.

В полиции заявили, что против Кумара, его отца и сына возбуждено уголовное дело по трем статьям, включая причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина обратился в полицию после того, как сосед укусил его за пенис во время драки из-за коз. Конфликт случился из-за того, что животные забрели в чужой двор.