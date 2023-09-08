Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:28, 8 сентября 2023Из жизни

Мужчина откусил и съел палец соседа

News9Live: в Индии 65-летний мужчина откусил палец соседу во время драки

Фото: Anne Nygård / Unsplash

В Индии мужчина поссорился с соседом из-за парковки, жестоко избил его и откусил ему палец. Об этом сообщает News9Live.

Конфликт произошел в городе Гургаон, штат Харьяна, вечером в воскресенье, 3 сентября. 46-летний Индержит Ядав подъехал к дому на скутере и обнаружил, что дорожку к зданию заблокировала брошенная машина. Мужчина посигналил, после чего на улицу вышел его 42-летний сосед Паван Кумар. По словам Ядава, он сел в автомобиль и протаранил его скутер.

После этого Кумар напал на соседа, и началась драка. Вскоре к агрессивному индийцу присоединились отец и сын. Они столкнули Ядава в придорожную канаву, а затем 65-летний отец нападавшего откусил ему фалангу мизинца и тут же съел ее. Кроме того, сын Кумара, по словам пострадавшего, облил его керосином и попытался поджечь.

Материалы по теме:
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020

В итоге Ядаву удалось вырваться и убежать, после чего его госпитализировали. Он написал на соседей заявление в полицию, однако все трое пока остаются на свободе. Кумар с родственниками подали встречную жалобу. Они утверждают, что соседи и родные пострадавшего после инцидента ворвались в их дом.

В полиции заявили, что против Кумара, его отца и сына возбуждено уголовное дело по трем статьям, включая причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина обратился в полицию после того, как сосед укусил его за пенис во время драки из-за коз. Конфликт случился из-за того, что животные забрели в чужой двор.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости

    В Запорожской области подбит второй танк Challenger 2

    Стала известна причина задержания Панина в Эстонии

    Жители российского города пожаловались на ядовитый дым

    Памела Андерсон решила распродать одежду времен своей молодости

    Ипотеку под два процента запустили в одном российском регионе

    Американский разведчик объяснил цель приезда Блинкена в Киев

    Созданы химерные эмбрионы свиньи и человека

    Минобороны заявило об уничтожении станции обнаружения маловысотных целей СТ-68У

    Минобороны сообщило об улучшении положения российских войск в зоне спецоперации

    Минобороны заявило от уничтожении 31 украинского беспилотника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости