Мужчина укусил соседа за пенис во время драки из-за коз

News9Live: в Индии мужчина поссорился с соседом из-за коз и укусил его за пенис

В Индии мужчина обратился в полицию после того, как сосед укусил его за пенис во время драки из-за коз. Об этом сообщает News9Live.

Владельцы примыкающих друг к другу земельных участков поссорились вечером в воскресенье, 27 августа, в районе города Шахджаханпур, штат Уттар-Прадеш. Как выяснила полиция, домашние козы пострадавшего оказались вне загона и забрели на территорию соседа.

Между мужчинами произошла перепалка, после которой они подрались. Согласно отчету правоохранителей, в пылу схватки мужчина, оскорбленный поведением животных, повалил противника на землю и укусил за гениталии. В результате тот потерял сознание.

Врачам пришлось наложить пострадавшему четыре шва. Индиец заявил, что испытывает невыносимую боль. Он опасается, что травма повлияет на его способность исполнять супружеский долг. Медики настроены оптимистичнее и полагают, что со временем функции органа полностью восстановятся.

На покусавшего мужчину соседа завели уголовное дело. В данный момент полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что на юге Франции 36-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с бойфрендом и оторвала ему часть пениса. В порыве гнева пьяная француженка схватила бойфренда за гениталии и содрала с них кусок кожи.