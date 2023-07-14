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07:04, 14 июля 2023Из жизни

Пьяная женщина оторвала бойфренду кусок пениса в порыве гнева

Sky News: во Франции женщина поссорилась с бойфрендом и оторвала ему часть пениса

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

На юге Франции 36-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с бойфрендом и оторвала ему часть пениса. Об этом сообщает Sky News.

Инцидент произошел в воскресенье, девятого июля. Между женщиной и ее 45-летним партнером завязалась словесная перепалка, после чего они начали драться. В порыве гнева пьяная женщина схватила бойфренда за гениталии и содрала с них кусок кожи. Причем нанесенные половым органам возлюбленного повреждения ее не удовлетворили, и она переключилась на его ухо.

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К моменту прибытия службы спасения пострадавший был в сознании, но, судя по его состоянию, испытывал невыносимую боль. Мужчину доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь в связи с полученными травмами.

Женщину арестовали через два дня после нападения. Пока неизвестно, использовала ли она во время драки какое-либо оружие. Чтобы оценить степень тяжести травмы, которую нанесла женщина, пострадавшего осмотрел судмедэксперт. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что агрессивный посетитель рок-концерта в Великобритании напал на двоих мужчин и откусил ухо одному из них. Врачи попытались пришить ухо на место, но это не удалось.

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    Алиса Удовик
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