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09:26, 14 июня 2023Из жизни

Посетитель рок-концерта откусил мужчине ухо

Liverpool Echo: в Великобритании агрессивный мужчина откусил посетителю рок-концерта ухо

Кадр: @sarahsephton

Агрессивный посетитель рок-концерта в британском городе Манчестер напал на двоих мужчин и откусил ухо одному из них. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Неизвестный подстерег 23-летнего Лайама Септона и его 18-летнего младшего брата Марка в лифте на парковке после концерта Роджера Уотерса. Сначала он кричал на них, затем внезапно схватил Марка и стал кусать его руки. Когда Лайам попытался защитить брата, злоумышленник откусил ему ухо.

Пострадавших госпитализировали. Врачи попытались пришить ухо на место, но это не удалось. Теперь мужчине предстоит долгий процесс восстановления и, возможно, реконструктивная операция.

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Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование. Полицейские намереваются поговорить с теми, кто был в этом районе во время инцидента или видел что-либо подозрительное. До настоящего времени по факту произошедшего никто не арестован.

По словам матери пострадавших, оба брата учатся в университете на архитекторов. Лайам должен был получить диплом этим летом. Женщина рассказала, что семья хорошо провела время на концерте и случившееся после выступления стало для них шоком.

Ранее сообщалось, что пьяная проститутка в городе Паттайя, Таиланд, напала на туриста и откусила ему ухо. После этого женщина попыталась скрыться.

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    Алиса Дмитриева
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