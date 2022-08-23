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Пьяная проститутка откусила и проглотила ухо пассажира автобуса

The Sun: в Таиланде пьяная проститутка откусила ухо 55-летнего туриста

Фото: Wason Wanichakorn / AP

Пьяная проститутка в городе Паттайя, Таиланд, напала на туриста и откусила ему ухо. Об этом сообщает The Sun.

25-летняя Канника Камтон запрыгнула в автобус с открытым салоном во время остановки на светофоре. На глазах пассажиров она подошла к 55-летнему мужчине, вонзила зубы в его правое ухо, оторвала кусок и проглотила его. После этого женщина попыталась скрыться, прежде чем очевидцы вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов перевязали ухо пострадавшему прямо на обочине дороги. После этого его госпитализировали.

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Женщина была задержана. «Полицейские разыскали ее, но она сопротивлялась аресту и пнула одного из сотрудников полиции. Для задержания потребовалось подкрепление», — рассказал представитель полиции.

«Было много очевидцев. Потерпевший хочет, чтобы женщину осудили», — подчеркнул полицейский. Мотивы нападения пока не установлены.

Ранее сообщалось, что житель швейцарского кантона Базель-Штадт предстал перед судом за то, что заплатил проститутке деньгами, распечатанными на принтере. Подлог раскрылся, когда 39-летняя проститутка, оказавшая услуги фальшивомонетчику, попыталась положить деньги на карточку, но банкомат не принял купюры.

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Алиса Дмитриева
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