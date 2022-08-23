Пьяная проститутка откусила и проглотила ухо пассажира автобуса

The Sun: в Таиланде пьяная проститутка откусила ухо 55-летнего туриста

Пьяная проститутка в городе Паттайя, Таиланд, напала на туриста и откусила ему ухо. Об этом сообщает The Sun.

25-летняя Канника Камтон запрыгнула в автобус с открытым салоном во время остановки на светофоре. На глазах пассажиров она подошла к 55-летнему мужчине, вонзила зубы в его правое ухо, оторвала кусок и проглотила его. После этого женщина попыталась скрыться, прежде чем очевидцы вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов перевязали ухо пострадавшему прямо на обочине дороги. После этого его госпитализировали.

Женщина была задержана. «Полицейские разыскали ее, но она сопротивлялась аресту и пнула одного из сотрудников полиции. Для задержания потребовалось подкрепление», — рассказал представитель полиции.

«Было много очевидцев. Потерпевший хочет, чтобы женщину осудили», — подчеркнул полицейский. Мотивы нападения пока не установлены.

Ранее сообщалось, что житель швейцарского кантона Базель-Штадт предстал перед судом за то, что заплатил проститутке деньгами, распечатанными на принтере. Подлог раскрылся, когда 39-летняя проститутка, оказавшая услуги фальшивомонетчику, попыталась положить деньги на карточку, но банкомат не принял купюры.