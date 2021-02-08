Мужчина распечатал деньги на принтере ради похода к проститутке

Житель швейцарского кантона Базель-Штадт предстал перед судом за то, что заплатил проститутке деньгами, распечатанными на принтере. Об этом сообщает Local.

Согласно материалам дела, 50-летний мужчина отдал секс-работнице фальшивые две тысячи евро (179,3 тысячи рублей) в июне 2019 года. Затем в октябре того же года, по словам обвиняемого, после секса женщина украла у него 10 тысяч швейцарских франков (828 тысяч рублей), которые также оказались поддельными.

Подлог раскрылся, когда 39-летняя проститутка, оказавшая услуги фальшивомонетчику, попыталась положить деньги на карточку, но банкомат не принял купюры. Она внимательно их осмотрела, сочла, что они выглядят подозрительно, и обратилась в полицию.

«В квартире было темно, шторы были задвинуты. Купюры выглядели как настоящие. Только когда их не принял банкомат, я поняла, что они фальшивые», — заявила она на суде.

Полицейские отметили, что купюры были подделаны очень неумело. На них либо не было водяных знаков, либо они были неправильно напечатаны. Как выяснилось, фальшивомонетчик печатал их дома на простом струйном принтере.

Судья спросил у подозреваемого, зачем он вообще напечатал эти банкноты. «Даже слепой бы увидел, что они ненастоящие», — отметил он. Адвокаты подсудимого отметили, что женщины взяли столь непохожие на настоящие купюры с подозрительным энтузиазмом.

В итоге мужчину признали виновным в мошенничестве, изготовлении поддельных денег и их использовании. Его приговорили к трем годам условного заключения.

Ранее сообщалось, что в Малайзии служащий в армии в ранге капрала мужчина несколько дней изготавливал четыре тысячи малайзийских ринггитов (73,8 тысячи рублей) на ксероксе военной базы. Затем он передал их невесте на свадебные расходы, перемешав с настоящими деньгами. Его арестовали.