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16:11, 14 июля 2025Интернет и СМИ

Собчак сравнила интервью Пригожина американской газете со словами девственницы о сексе

Собчак усомнилась в искренности интервью Пригожина газете New York Times
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Журналистка Ксения Собчак усомнилась в искренности музыкального продюсера Иосифа Пригожина в интервью американской газете The New York Times. В своем Telegram-канале она сравнила его высказывания со словами девственницы о сексе.

«В то время, когда все коллеги Пригожина предпочитают сидеть тише воды, чтоб не навлечь на себя санкции, выход такого интервью может стать красной тряпкой для составителей списков (...) Может, подумает прозорливый зритель, в этом и есть цель — войти в очередные списки и потом выгодно продать это на Родине? (...) Но тогда и тейки о любви к отчизне должны быть внятными и четкими, а не такими неоднозначными и вялыми. Как у девственницы о сексе», — написала Собчак.

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Журналистка отметила, что не понимает, какой была цель этого интервью и выразила сомнение в том, что Пригожин согласился побеседовать с американским журналистом, встретившись с ним случайно, как утверждается в материале.

По ее словам, если продюсер хотел таким образом продемонстрировать лояльность президенту России Владимиру Путину, то задача была выполнена плохо, поскольку ответы Пригожина были туманны. Также Собчак усомнилась в том, что во время пандемии коронавируса Пригожин дважды отказался от встреч с Путиным, так как не хотел предварительно проводить время на карантине.

«Я прям вижу эту картину. Звонок из администрации президента: "Иосиф, Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, очень хочет вас с Валерией пригласить к себе в резиденцию. Но перед этим вы должны две недели побыть на карантине". Пригожин, сверяясь с календарем: "Ой, нет, извините, плотный график, никак не получится". И так два раза. Ну да, охотно верю», — поиронизировала Собчак.

Интервью Пригожин газете The New York Times вышло в июле. В нем продюсер пообещал никогда не предавать Путина. Он также заявил, что Канада шантажировала его санкциями, предлагая не вводить персональные ограничения в обмен на критику российских властей.

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