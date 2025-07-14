В российском регионе мигрант попытался изнасиловать на пляже девочку

В Петербурге задержали мигранта, пытавшегося изнасиловать девочку на пляже

В Санкт-Петербурге задержали мигранта, пытавшегося изнасиловать девочку на пляже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 131 («Покушение на изнасилование несовершеннолетней») УК РФ.

По данным следствия, 12 июля на пляже Суздальского озера мигрант попытался изнасиловать 16-летнюю девушку. Очевидцы происшествия помешали ему и мужчина скрылся.

В ходе совместной работы следователи СК и оперативные сотрудники установили и задержали причастного к преступлению. Проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что россиянин угрозами затащил женщину в подвал и изнасиловал.