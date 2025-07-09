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12:36, 9 июля 2025Силовые структуры

Россиянин угрозами затащил женщину в подвал и изнасиловал

В Запорожской области осудят мужчину, затащившего женщину в подвал
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Запорожской области осудят мужчину, изнасиловавшего женщину в подвале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным следствия, вечером 24 марта 58-летний обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на одной из улиц Бердянска, угрожая ножом и высказывая угрозы расправой, напал на 41-летнюю женщину. Злоумышленник затащил пострадавшую в подвал одного из домов и изнасиловал ее.

В ходе предварительного следствия фигурант признал вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин пойдет под суд за изнасилование шести женщин.

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