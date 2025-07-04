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10:17, 4 июля 2025Силовые структуры

Россиянин пойдет под суд за изнасилование шести женщин

В Магнитогорске перед судом предстанет серийный насильник
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Магнитогорске перед судом предстанет серийный насильник. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Он обвиняется по статьям 162 («Разбой»), 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 131 («Изнасилование») и 30, 132 («Покушение на изнасилование») УК РФ.

По данным следствия, в период с июня 2016 года по январь 2018 года мужчина на территории Магнитогорска проникал в квартиры женщин и, угрожая ножом, насиловал их, после чего похищал имущество.

Таким образом, он совершил нападение на шесть женщин. В январе 2018 года при попытке очередного изнасилования пострадавшая оказалась дома не одна и дала активное сопротивление злоумышленнику. После этого он скрылся.

В ноябре 2024 года была установлена причастность обвиняемого к преступлениям, его задержали и поместили под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин изнасиловал и расправился с девушкой на берегу реки.

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