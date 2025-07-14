Стали известны последствия отказа Венгрии от финансирования поставок оружия на Украину

Доцент МГИМО Топорнин: ЕС не накажет Венгрию за отказ платить за оружие

Отказ Венгрии финансировать поставки американских вооружений Украине, если США предложат Европейскому союзу (ЕС) участвовать, не скажется негативным образом на взаимоотношениях с ЕС, считает доцент кафедры интеграционного права и прав человека МГИМО Николай Топорнин. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Венгрия член Евросоюза, член НАТО, то есть она находится внутри организаций, поэтому у нее есть определенные права и полномочия согласно уставу. Внешняя политика финансирования каких-то военных закупок у третьих стран как раз относится к вопросу внешней политики и безопасности. Внешняя политика не является зоной исключительно компетенции Брюсселя, если мы говорим о ЕС, поэтому никто Венгрию за это наказать не может, она выражает свою позицию», — сказал Топорнин.

Он напомнил, что Венгрия давно высказывает свои неодобрения политикой ЕС, но негативных последствий не происходит: никто Венгрию не исключает, а сама она выходить из ЕС и НАТО не хочет. При этом он признал, что элементы давления на Венгрию со стороны ЕС есть.

С другой стороны, конечно есть определенные инструменты влияния у Брюсселя на Венгрию, потому что Венгрия не самая богатая страна ЕС, она заинтересована в инвестициях, кредитах, займах и, конечно, давайте скажем откровенно, получает много денег от Брюсселя из бюджета ЕС — миллиарды долларов на поддержку различных инфраструктурных проектов Николай Топорнин доцент МГИМО МИД России

Топорнин отметил, что, несмотря на отрицательное отношение Венгрии к очередным пакетам санкций ЕС, страна каждый раз все равно поддерживала их принятие, получая взамен определенные инвестиции. Кроме того, подчеркнул аналитик, Венгрия руководствуется вопросами выгоды и не является в действительности большим другом России.

Правительство Венгрии считает, что для них, как для Трампа, деньги важнее всего. Они видят, что Россия продает им газ и нефть по удобной для них цене — цена ниже, чем они могут купить, допустим, на газовом споте в Нидерландах. Они говорят: очень хорошо, мы довольны, мы маленькая страна, экономим каждый евро Николай Топорнин доцент МГИМО МИД России

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял о том, что страна не намерена финансировать поставки американских вооружений Украине, если США предложат Евросоюзу участвовать в таких расходах. При этом он поддержал усилия американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

В начале июля госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что союзники Вашингтона по НАТО полностью оплатят закупленное у США оружие, которое будет поставлено на Украину.