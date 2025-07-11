Слова Трампа про готовность НАТО купить у США оружие для Украины объяснили

Госсекретарь США Рубио: Союзники по НАТО оплатят все оружие для Украины

Союзники Вашингтона по НАТО полностью оплатят закупленное у Соединенных Штатов оружие, которое будет поставлено на Украину. Так слова американского президента Дональда Трампа телеканалу NBC News прокомментировал госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы продолжаем подталкивать наших союзников предоставлять эти вооружения, оборонительные системы, которые нужны Украине, а затем они могут заключать с нами отдельные финансовые соглашения, чтобы восполнять свои запасы», — пояснил американский дипломат.

Ранее Трамп заявил, что оказание США военной помощи Киеву продолжается, на Украину направят еще некоторое количество вооружений, преимущественно оборонительных. Вместе с тем он отметил, что Штаты сами нуждаются в вооружении.