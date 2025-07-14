В России отреагировали на слова Трампа о Путине

Депутат Чепа призвал судить о Трампе по реальным действиям, а не словам

Позиции президента США Дональда Трампа по разным вопросам меняются достаточно часто, заметил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, ориентироваться стоит не на слова американского лидера о российском коллеге Владимире Путине, а на реальные действия.

«Во-первых, сейчас распространяется достаточно много фейковой информации. Потому ориентироваться стоит на результаты, а не на отдельные заявления, публикующиеся в некоторых СМИ, — заметил политик. — Факты на данный момент состоят только в том, что по всем направлениям украинского конфликта идут боестолкновения, Украина терпит значительные потери».

Говоря о меняющемся отношении Трампа к России и к Путину, Чепа заметил, что президент США в принципе склонен достаточно часто менять свое мнение. При этом, как подчеркнул депутат, оценивать Трампа следует исключительно по реальным результатам его деятельности.

«У Трампа часто меняется мнение по тому или иному вопросу. Поэтому я хотел бы еще раз всех призвать смотреть на объективные факты, а не на мнения, суждения журналистов, которые не всегда точно понимают Трампа. Смотреть нужно на результат», — заключил Чепа.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщало, что Трамп заявил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что Путин хочет «забрать все». Якобыг Путин дал понять, что в течение следующих 60 дней он предпримет новые усилия по наступлению вплоть до административных границ украинских регионов, в которых Россия имеет значительные позиции.