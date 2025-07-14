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16:07, 14 июля 2025Силовые структуры

В российском городе нацисты связали юношу скотчем и разрисовали его лицо свастикой

В Краснодаре молодые люди связали юношу скотчем и изрисовали его лицо свастикой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал ЧП Краснодар

В Краснодаре молодые нацисты связали юношу скотчем и изрисовали его лицо свастикой. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар»

По предварительной информации, ЧП произошло на качелях во дворе дома на Войсковой улице. Там молодые люди поймали пострадавшего, привязали его скотчем и разрисовали его лицо запрещенными нацистскими символами. Кроме того, они предъявляли потерпевшему претензии из-а того, что он дружит с местными девушками.

По информации пресс-службы краснодарского Управления МВД России, полицейские инициировали проверку по факту произошедшего. В настоящее время они устанавливают личности всех участников инцидента.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские разыскивают автора трансляции со свастикой про Гитлера, появившуюся на табло в виде бегущей строки на парковке в Красногвардейском районе города

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