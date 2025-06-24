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10:52, 24 июня 2025Силовые структуры

Трансляция про Гитлера на российской парковке вызвала интерес полиции

В Петербурге полиция разыскивает автора бегущей строки про Гитлера на парковке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге полицейские разыскивают автора трансляции со свастикой про Гитлера, появившуюся на табло в виде бегущей строки на парковке в Красногвардейском районе города. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, накануне утром табло с высказыванием Гитлера заметили прохожие. Они пожаловались в полицию. Прибывший на место участковый установил владельца парковки и выяснил, что он ни при чем. По словам мужчины, доступ к его табло осуществляется через Wi-Fi и был без пароля. По его словам, за последние три дня табло живет своей жизнью — и самостоятельно включается и выключается. Владелец парковки написал заявление в полицию.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В ситуации разбираются оперативники Центра «Э».

Ранее сообщалось, что Кузьминский районный суд назначил 11 штрафов за день жителю Москвы за публикацию экстремистских цитат в соцсети «ВКонтакте».

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