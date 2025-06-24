Трансляция про Гитлера на российской парковке вызвала интерес полиции

В Петербурге полиция разыскивает автора бегущей строки про Гитлера на парковке

В Санкт-Петербурге полицейские разыскивают автора трансляции со свастикой про Гитлера, появившуюся на табло в виде бегущей строки на парковке в Красногвардейском районе города. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, накануне утром табло с высказыванием Гитлера заметили прохожие. Они пожаловались в полицию. Прибывший на место участковый установил владельца парковки и выяснил, что он ни при чем. По словам мужчины, доступ к его табло осуществляется через Wi-Fi и был без пароля. По его словам, за последние три дня табло живет своей жизнью — и самостоятельно включается и выключается. Владелец парковки написал заявление в полицию.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В ситуации разбираются оперативники Центра «Э».

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