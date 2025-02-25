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07:39, 25 февраля 2025Силовые структуры

Москвича оштрафовали 11 раз за день за экстремистские цитаты в соцсети

РИА Новости: Суд назначил москвичу 11 штрафов за день за экстремистские цитаты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Кузьминский районный суд назначил 11 штрафов за день жителю Москвы за публикацию экстремистских цитат в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянин начал публиковать запрещенные материалы еще в 2022 году, в том числе изображение свастики. Однако оперуполномоченный Центра по борьбе с экстремизмом начал расследовать его деятельность только в январе текущего года. Таким образом, на фигуранта составили сразу 11 протоколов.

Суд рассмотрел их в течение дня и признал москвича виновным по статье 20.29 КоАП («Распространение экстремистских материалов») и 20.3 КоАП («Публичная демонстрация нацистской символики»). Подсудимый признал свою вину и раскаялся.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал россиянина Евгения Твердохлебова за расклейку листовок против специальной военной операции (СВО) в центре столицы возле станции метро Охотный ряд.

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