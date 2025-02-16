Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:13, 16 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина оштрафовали за расклейку листовок против СВО в центре Москвы

Суд оштрафовал россиянина за расклейку листовок против СВО в центре Москвы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Тверской суд Москвы оштрафовал россиянина Евгения Твердохлебова за расклейку листовок против специальной военной операции (СВО) в центре столицы возле станции метро Охотный ряд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»). Сумма штрафа по этой статье составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

Твердохлебов работает в Москве промышленным альпинистом. Он был задержан в переходе возле метро в тот момент, когда наклеивал на стену листовку с надписью, выражающей негативное отношение к СВО. Россиянин признал вину и заявил, что изготовил плакат самостоятельно. Ранее он уже привлекался к ответственности за подобные нарушения.

Ранее суд вынес приговор в отношении подростка из Кемерово, который участвовал в деятельности «Легиона "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Спецпосланник Трампа раскрыл ожидания от России по урегулированию конфликта на Украине. Какие условия названы для Москвы и Киева?

      Речь Зеленского в Мюнхене назвали криком о помощи

      В ЕС заявили о грядущей экономической катастрофе из-за Трампа

      Названа опасность планки

      Россиянам рассказали об опасности сахарозаменителей

      Россиянина оштрафовали за расклейку листовок против СВО в центре Москвы

      Российский певец раскритиковал красящихся девушек

      Россиян предупредили о росте тарифов на капремонт квартир

      Россиянам раскрыли алгоритм действий при потере паспорта

      В США попытались обещать Украине приглашение на переговоры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше