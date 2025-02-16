Россиянина оштрафовали за расклейку листовок против СВО в центре Москвы

Суд оштрафовал россиянина за расклейку листовок против СВО в центре Москвы

Тверской суд Москвы оштрафовал россиянина Евгения Твердохлебова за расклейку листовок против специальной военной операции (СВО) в центре столицы возле станции метро Охотный ряд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации»). Сумма штрафа по этой статье составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

Твердохлебов работает в Москве промышленным альпинистом. Он был задержан в переходе возле метро в тот момент, когда наклеивал на стену листовку с надписью, выражающей негативное отношение к СВО. Россиянин признал вину и заявил, что изготовил плакат самостоятельно. Ранее он уже привлекался к ответственности за подобные нарушения.

Ранее суд вынес приговор в отношении подростка из Кемерово, который участвовал в деятельности «Легиона "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в РФ).