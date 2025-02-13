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18:02, 13 февраля 2025Силовые структуры

Российского подростка осудили условно за участие в террористической организации

В Кузбассе подросток получил 5 лет условно за участие в легионе «Свобода России»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд вынес приговор в отношении подростка из Кемерово, который участвовал в деятельности «Легиона "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области — Кузбассу.

Юношу признали виновным по части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ и приговорили к пяти годам лишения свободы условно.

Как установил суд, в период с мая по июнь 2024 года осужденный вступил в ряды террористической организации. В ее интересах он собирал и передавал сведения об объектах, расположенных в регионе.

Преступную деятельности подростка пресекли сотрудники ФСБ.

Ранее Советский районный суд Волгограда оштрафовал на 1000 рублей владельца автомобиля Ивана Е. за публичную демонстрацию символики экстремистской организации.

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