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20:49, 11 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина оштрафовали за демонстрацию символики украинского легиона на машине

Автовладельца из Волгограда оштрафовали за номер с флагом украинского легиона
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Советский районный суд Волгограда оштрафовал на 1000 рублей владельца автомобиля Ивана Е. за публичную демонстрацию символики экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Как установил суд, Chevrolet Cruze нарушителя был остановлен на улице Тимирязева 23 января. На номерной рамке машины присутствовал флаг, который является символом украинского легиона «Свобода России» (признана в РФ террористической организацией и запрещена).

В отношении мужчины составили протокол по части 1 статьи 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций») КоАП РФ. Фигурант свою вину не признал.

Ранее 2-й Западный окружный военный суд продлил арест трем участникам украинского легиона «Свобода России» по делу о попытке диверсии на территории одной из воинских частей в Московской области.

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