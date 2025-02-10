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15:05, 10 февраля 2025Силовые структуры

Членов украинского легиона оставили в СИЗО за попытку диверсии в военной части Подмосковья

Суд продлил арест членам украинского легиона за попытку диверсии в военной части
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Второй Западный окружный военный суд продлил арест трем участникам украинского легиона «Свобода России» (признана в РФ террористической организацией и запрещена) по делу о попытке устроить диверсию на территории одной из воинских частей в Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

Обвиняемые пробудут в СИЗО шесть месяцев, до 15 июля. Они просили смягчить им меру пресечения, обращая внимание на то, что дали признательные показания.

Молодым людям вменяются статьи о госизмене, участии в запрещенной в России террористической организации, а также о покушении на диверсию группой лиц с тяжкими последствиями.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья признался в организации диверсий по заказу ГУР Украины.

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