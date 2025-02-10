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12:33, 10 февраля 2025Силовые структуры

Трое членов украинского легиона признались в попытке диверсии в военной части Подмосковья

Трое фигурантов дела признались в попытке диверсии в воинской части Подмосковья
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Во 2-м Западном окружном военном суде начался процесс над тремя участниками украинского легиона «Свобода России» (признана в РФ террористической организацией и запрещена), обвиняемыми в госизмене и попытке совершения диверсии на территории военной части в Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании подсудимые Юрий Михеев и братья-близнецы Матвей и Тимофей Мельниковы признали вину в полном объеме.

7 февраля сообщалось, что в Нижегородской области мужчину осудили на 12 лет за госизмену и участие в террористической организации.

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