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20:14, 7 февраля 2025Силовые структуры

Россиянина осудили на 12 лет за госизмену и участите в террористической организации

В Нижегородской области мужчину осудили на 12 лет за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В Нижегородской области мужчину осудили на 12 лет за госизмену и участие в террористической организации. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, мужчина планировал поехать на Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ и вести боевые действия против армии России. Сотрудники ФСБ задержали его, в ходе обыска оперативники обнаружили амуницию, холодное оружие и документы.

Суд приговорил его к четырем годам тюрьмы и восьми годам в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянина Семенихина отправили под стражу по секретному делу о госизмене.

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