Россиянина осудили на 12 лет за госизмену и участите в террористической организации

В Нижегородской области мужчину осудили на 12 лет за госизмену

В Нижегородской области мужчину осудили на 12 лет за госизмену и участие в террористической организации. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, мужчина планировал поехать на Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ и вести боевые действия против армии России. Сотрудники ФСБ задержали его, в ходе обыска оперативники обнаружили амуницию, холодное оружие и документы.

Суд приговорил его к четырем годам тюрьмы и восьми годам в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянина Семенихина отправили под стражу по секретному делу о госизмене.