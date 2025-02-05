Россиянина Семенихина отправили под стражу по секретному делу о госизмене

В Москве суд арестовал гражданина РФ Семенихина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гражданина России по фамилии Семенихин, в отношении которого возбуждено уголовное дело о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

Решение принято по ходатайству следственных органов. Семенихину вменяется статья 275 УК РФ («Госизмена»). На материалах дела стоит гриф «секретно», в связи с чем данные о личности россиянина и фабула обвинения не раскрываются.

Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

5 февраля сообщалось, что в Крыму по делу о госизмене предстанет перед судом жительница Ялты, обвиняемая в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).