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10:46, 5 февраля 2025Силовые структуры

Жительница Ялты пойдет под суд по делу о госизмене за финансирование ВСУ

В Крыму за перевод денег ВСУ предстанет перед судом жительница Ялты
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

В Крыму по делу о госизмене предстанет жительница Ялты, обвиняемая в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 5 февраля, со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает РИА Новости.

По данным следствия, 34-летняя россиянка совершил донат в фонд ВСУ, в апреле 2023 года, находясь в столице Ирландии городе Дублине. Перевод был осуществлен через открытый в иностранном банке счет. Деньги поступили в фонд организации, оказывавшей финансовую помощь ВСУ. Обвинение отметило, что женщина понимала, что эти средства будут использованы для нанесения вреда армии России.

4 февраля ВСУ ударили беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) иностранного производства по школьному автобусу в Васильевском муниципальном округе Запорожской области.

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