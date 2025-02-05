Жительница Ялты пойдет под суд по делу о госизмене за финансирование ВСУ

В Крыму за перевод денег ВСУ предстанет перед судом жительница Ялты

В Крыму по делу о госизмене предстанет жительница Ялты, обвиняемая в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 5 февраля, со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает РИА Новости.

По данным следствия, 34-летняя россиянка совершил донат в фонд ВСУ, в апреле 2023 года, находясь в столице Ирландии городе Дублине. Перевод был осуществлен через открытый в иностранном банке счет. Деньги поступили в фонд организации, оказывавшей финансовую помощь ВСУ. Обвинение отметило, что женщина понимала, что эти средства будут использованы для нанесения вреда армии России.

4 февраля ВСУ ударили беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) иностранного производства по школьному автобусу в Васильевском муниципальном округе Запорожской области.