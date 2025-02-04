Появились подробности удара ВСУ по школьному автобусу в Запорожской области

ТАСС: ВСУ ударили иностранным БПЛА по школьному автобусу в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) иностранного производства по школьному автобусу в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. Об этом передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«Были обнаружены составные части беспилотного летательного аппарата», — сообщили собеседники агентства.

В распоряжении ТАСС появились подробности осмотра места происшествия утром 4 февраля. По предварительным данным, ВСУ ударили по автобусу БПЛА производства США.

Утром 4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ атаковали школьный автобус с детьми в Запорожской области. В результате атаки украинских военных пострадали пять детей, они получили осколочные ранения.