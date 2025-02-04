ВСУ атаковали школьный автобус с детьми в Запорожской области

Балицкий: ВСУ атаковали в Запорожской области школьный автобус, пострадали дети

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали в Запорожской области школьный автобус. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram.

«В Васильевском муниципальном округе зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу», — написал губернатор Запорожской области.

В результате удара ВСУ водитель автобуса находится в тяжелом состоянии. Также пострадали пять детей, они получили осколочные ранения. Врачи оказывают им помощь. Вместе с тем на место происшествия были направлены оперативные службы.

Ранее в Харьковской области пообещали наказать военных ВСУ, совершивших преступления против мирного населения. О фиксации зверств украинских солдат сообщил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.